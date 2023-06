Dal parroco lo sfottò che non t’aspetti contro l’Inter

Don Maurizio Toia diventa virale. Il parroco di Villa Cortese è stato uno dei più cliccati in questo ultimo periodo per un video in cui prende simpaticamente in giro i tifosi interisti per la sconfitta nella finalissima di Champions League contro il Manchester City.

L'omelia di don Maurizio finisce sul Rompipallone

La community Rompipallone, infatti, ha condiviso le immagini trasmesse sull'account YouTube della parrocchia intitolata a San Vittore Martire. Il sito prettamente calcistico creato oltre dieci anni fa da un'idea di Antonio Manzo e che condivide notizie sulla Serie A e sui tornei internazionali, ha estrapolato un breve brano delle comunicazioni che don Maurizio ha dato ai propri fedeli nel corso di una messa appena successiva alla gara che si è disputata a Istanbul tra i nerazzurri e la formazione allenata da Pep Guardiola.

Il discorso del parroco

«Mosso da un profondo senso di pietà cristiana ho svuotato le acquasantiere in fondo alla chiesa affinché gli interisti possano versarci dentro le loro lacrime. Ma come dice il Vangelo, il sole di Dio per voi splende anche oggi» afferma il parroco villacortesino nel suo intervento per burlarsi i tifosi della squadra allenata da Simone Inzaghi: in poche ore l'estratto ha fatto il giro d'Italia, e anche oltre.

Record di visualizzazioni

Su Youtube, dove la pagina ha quasi 50mila iscritti, il video ha totalizzato oltre 5mila visualizzazioni, ben più della maggior parte degli altri. Ancor più ampia la platea sui social network: su Facebook il Rompipallone conta addirittura più di un milione di «fan», mentre su Instagram il numero di follower si ferma a poco meno di 400mila.