Dal Comitato per il memoriale di Miren una donazione ad AiCiT e Salute Donna

Si rafforza il legame tra la Città di Magenta e il Comitato promotore per il restauro del memoriale di Miren, dedicato ai soldati italiani della Prima guerra mondiale caduti nei pressi della cittadina slovena durante gli scontri contro l’Impero Austro-ungarico.

È di questi giorni infatti la notizia di una donazione di 350 euro che il comitato, presieduto dal Cavaliere al merito Giuseppe Pirulli, ha devoluto a due note associazioni locali: AiCiT sezione Roberto Corneo e Salute Donna.

Offerta che, spiegano i referenti delle associazioni, verrà destinata all’ambulatorio sito al quarto piano dell’ospedale Fornaroli di Magenta, attualmente utilizzato per sostenere il benessere e l’estetica delle pazienti sottoposte a trattamenti di chemioterapia. I sodalizi hanno ovviamente ringraziato il Comitato per il gesto:

«Ringraziamo di cuore il Cavalier Pirulli e tutto il comitato. Un gesto importante che apprezziamo che da parte di un comitato di prestigio che ha lavorato con passione per fare in modo che la perdita di giovani vite umane non vada mai dimenticata».