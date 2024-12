Dal Bernocchi 200 chili di alimenti alla Caritas

Dall’ISIS Bernocchi sono stati consegnati più di 200 chili di alimenti alla Caritas di Legnano grazie alla raccolta annuale “Dona un sorriso”: l’iniziativa, organizzata da un gruppo di studenti in occasione del Natale, ha visto la generosa partecipazione di tutta la comunità scolastica

L'iniziativa

Più di 200 chilogrammi di alimenti e generi di prima necessità sono stati donati dagli alunni e dal personale dell’ISIS Bernocchi alla Caritas di San Domenico a Legnano grazie alla colletta “Dona un sorriso”, organizzata da alcuni studenti come gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà e divenuta un appuntamento ormai annuale.

L’iniziativa è stata portata avanti da un gruppo di ragazze e ragazzi di diverse classi: Maria Giulia, Alice, Nicole, Lavinia, Carolina, Matilde, Noemi, Ylenia e Viola di 3^Z, Taisa e Aurora di 2^Z, Cristiano di 4^O, Stefano e Gabriele di 5^P.

In occasione dell’avvicinarsi del Natale, questi studenti si sono occupati in prima persona di tutta la raccolta, dal volantino e dalla promozione della colletta fino all’imballaggio e al trasporto di quanto è stato donato. La risposta è stata pronta da parte di tutta la scuola, con una forte partecipazione anche delle sedi distaccate di Medea e Cuttica, che hanno fatto pervenire il loro generoso contributo.

La consegna

Mercoledì 18 dicembre sono stati consegnati alla Caritas 160 chilogrammi tra pasta, riso, farina e biscotti, 27 litri di latte e 3 di olio, più di 150 scatole di legumi e tonno. E ancora: passata di pomodoro, sughi pronti, puré, omogeneizzati, succhi di frutta, burro di arachidi, crackers, pandoro e panettone, dentifricio, bagnoschiuma e sapone.

Gli studenti sono stati entusiasti di collaborare a questa iniziativa, che ha contribuito a creare senso di solidarietà tra tutta la comunità scolastica e ha permesso di dare un piccolo aiuto alla nostra città.

Terza edizione

"Dona un sorriso" è alla terza edizione: la prima, andata in scena nel 2022, aveva fruttato oltre 150 chili di alimenti, prodotti per l'igiene personale, abbigliamento e giochi; l'anno scorso erano stati raccolti circa 200 chili di aiuti. Quest'anno il bilancio è stato ancora più positivo.