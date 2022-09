Dal 9 all'11 settembre torna "Pero in festa"

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre torna “Pero in Festa”, la tradizionale manifestazione che segna la fine dell’estate coinvolgendo la cittadinanza con spettacoli, street food, intrattenimento, musica e una fiera-mercato lungo la via Sempione.

Pero in festa per le vie della città

“Quest’anno – dichiara l’ Assessore alle Politiche Sociali, Scolastiche e Culturali Stefania Marano – in continuità con le edizioni passate, la manifestazione tornerà a essere articolata su tre giorni e accoglierà anche lo spettacolo del festival Donne in Canto, riunendo due iniziative che da sempre riscontrano entusiasmo e apprezzamento da parte dei peresi, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza, dopo le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, un’occasione di incontro e intrattenimento di qualità e aperta a tutti”.

Lo spettacolo inaugurale sarà venerdì 9 settembre, dalle ore 21.00 presso Piazza delle 5 vie con l’appuntamento perese del festival Donne in Canto “cantAutrici”: un concerto con Laf, Pellegatta, Sara Romano e Sue, con brani originali e testi scritti da Lina Wertmuller, Teresa De Sio, Enrica Bonaccorti, Levante, Nada, Carmen Consoli, Giuni Russo, Donatella Rettore.

Sabato 10 settembre, dalle ore 17.00 inizierà la festa presso il Giardinone, con stand enogastronomici e street food, un palco aperto a disposizione degli artisti e performer locali che hanno risposto alla call del Comune di Pero e, a seguire, il Missin Red Dj set, con selezioni che variano dalle oldies al funk, dai mash-ups alla breakbeat, dal reggae alla tropical bass.

La serata conclusiva

Domenica 11 settembre, proseguirà l'intrattenimento presso il Giardinone coinvolgendo anche la via Sempione con il FLUG Market, il mercatino di creativi, artigiani e operatori d’ingegno, gli stand di commercianti e associazioni locali e numerose attività e laboratori dedicati a bambini e adulti. Dalle 17.30 tornerà il Missin Red Dj set e, alle 20.30, lo

spettacolo di musica, teatro e cabaret “Milano 5.0”, un recital a cinque voci di e con Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli, Walter Leonardi.

Per tutto il fine settimana, presso il Giardinone, saranno presenti con il loro stand anche PuntoPero e PuntoCerchiate, che presenteranno i servizi delle biblioteche e le attività in programma e proporranno giochi e attività per grandi e piccini con un focus in particolare sui gesti di cura e di gentilezza verso gli altri e verso il proprio territorio.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it