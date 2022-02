Dal 5 febbraio torna l'appuntamento con l'Alzheimer caffè

Gli incontri online

Si potranno seguire da casa gli incontri organizzati da Comune di Rho e Auser Lombardia.

Da sabato 5 febbraio 2022 dalle 14.30 – 16.30 riprendono gli incontri on line dell’ Alzheimer Cafè organizzati grazie al Comune di Rho e Auser Lombardia.

Un momento di incontro per malati e famigliari

Gli incontri che torneranno online per tutti gli abitanti del rhodense, sono nati per ragionare insieme sulla malattia dell’Alzheimer, per riflettere sull’esperienza che stanno vivendo i malati e i loro familiari e per condividere con professionisti ed esperti temi propri della malattia.

In questi tempi ancora segnati dal Covid e dalle misure di contenimento del contagio, si procederà con due modalità: Un incontro online, una volta al mese, per tutti i Cafè insieme, un incontro in presenza, una volta al mese, per i Cafè già pronti a ripartire. Il primo incontro on line su piattaforma ZOOM del 5 febbraio sempre dalle 14.30 alle 16.30 prevede la presenza della dottoressa Carla Pettenati, Neurologa e della dottoressa Chiara Tenconi, Psicoterapeuta, che si occupa da anni degli Alzheimer Cafè supportando e aiutando familiari ed ammalati.

Gli altri incontri previsti durante l'anno

Nel corso dell’anno sono in programma questi incontri e tre iniziative più importanti in presenza. Gli incontri del sabato saranno dalle ore 14.30 alle 16.30nei giorni 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 11 giugno, 10 settembre, 1 e 29 ottobre, 26 novembre. Ci saranno poi 3 incontri in presenza tutti insieme: il 18 giugno, a settembre per la Giornata mondiale dell’Alzheimer, e il 17 dicembre prima di Natale.

“L’Alzheimer Café rappresenta un luogo di incontro, di cura, di solidarietà e affetto - ha affermato l’Assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi - Sono spazi in cui i pazienti e i familiari condividono le proprie esperienze e difficoltà; sono accompagnati e aiutati da specialisti in questo percorso doloroso, in cui solo vicinanza e sostegno possono portare un reale conforto. Ringrazio l’assessore che mi ha preceduto, Nicola Violante, che ha voluto fortemente l’avvio di questo progetto, i professionisti che lo stanno gestendo, l’Auser, Sercop, il Centro Anziani di Passirana e tutti i volontari che rendono fattibile la ripartenza di questo importante servizio. Il mio pensiero va a tutte le famiglie colpite da questa malattia ”.

Per partecipare agli incontri basta inviare una mail a info@adcafe.it indicando nome cognome e comune di residenza