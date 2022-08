Dal 29 agosto Uffici postali aperti anche nel pomeriggio

Da lunedì 29 agosto gli uffici postali della Provincia di Milano che stavano seguendo un orario estivo ridotto torneranno ad essere aperti anche nel pomeriggio.

Uffici postali aperti anche nel pomeriggio

Poste Italiane comunica che gli uffici postali della provincia di Milano con orario pomeridiano rimodulato durante il periodo estivo, dai giorni scorsi hanno ricominciato ad osservare l’orario continuato. A partire da lunedì 29 agosto si completeranno le aperture e torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza durante il pomeriggio anche gli uffici di Cerro Maggiore, Parabiago, Arese, Lainate, Rho, Abbiategrasso e Magenta.

Gli uffici che ricominceranno ad osservare l’orario continuato, saranno quindi aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Orari continuati dopo la pausa estiva

Dopo la pausa estiva che ha interessato un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli Uffici Postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Per facilitare l’accesso negli Uffici è possibile prenotare il proprio turno tramite l’App Ufficio Postale: è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare l’operazione richiesta, il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.