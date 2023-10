Dal 23 ottobre orari di apertura più ampi per i cimiteri

In occasione delle festività per i defunti gli orari di apertura dei cimiteri di Legnano saranno ampliati per garantire a tutti una maggiore facilità nel visitare la tomba dei propri defunti.

Dal 23 ottobre orari di aperura più ampi per i cimiteri

In occasione delle festività dei defunti l’orario di apertura al pubblico dei Cimiteri Cittadini sarà più esteso del consueto e nello specifico: da lunedì 23 ottobre a domenica 29 ottobre: apertura continuata dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Da lunedì 30 ottobre a giovedì 2 novembre: apertura continuata dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Di seguito i momenti di raccoglimento e preghiera previsti nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

Mercoledì 1 novembre alle 14.45 al Cimitero Parco lettura di poesie “all’ombra dei cipressi” con il poeta Giovanni Arganti in prossimità del Crocefisso alle ore 15.30, al Cimitero Parco, organizzata da tutte le parrocchie di Legnano, sarà celebrata la Santa Messa presso l’altare del Crocefisso.

Giovedì 2 novembre alle ore 15,30 al Cimitero Monumentale presso la cappella dei Preti, organizzato da tutte le Parrocchie di Legnano, si reciterà il Santo Rosario e a seguire dalle 16 alle 17 si celebrerà la Santa Messa per tutti i defunti alle ore 17, sempre al Cimitero Monumentale fiaccolata per ringraziare chi dona organizzata da AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi)

Da ricordare che sabato 28 ottobre sarà vietato l’accesso nei Cimiteri ai veicoli privati anche se autorizzati o muniti di contrassegno per la mobilità delle persone disabili, mentre al Cimitero Parco, dal 21 ottobre al 5 novembre, è concessa la facoltà di posare i fiori fuori dagli appositi spazi.