Dal 22 luglio al via la rimozione delle piante morte

A partire da 22 luglio 2024 a Rho avranno inizio i lavori di eliminazione dei diversi alberi morti nelle precedenti stagioni estive a causa della siccità estrema e di quelli che non hanno superato il controllo periodico di stabilità.

I tecnici esperti hanno scelto di approfittare della stagione estiva inoltrata per creare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

“Un'importante quota di investimenti riguarderà la cura degli alberi, con la piantumazione di 350 nuovi alberi a sostituzione dei numerosi alberi morti per l’eccessiva calura e quelli da abbattere per malattie o a rischio cedimento - spiega l’Assessora all’Ambiente Valentina Giro - Sono oltre 70 le aree interessate dagli abbattimenti, in particolare i filari di via dei Fontanili e De Gasperi. Tigli, gelsi, platani e celtis saranno piantumati nei parchi e nei giardini delle scuole che hanno visto morire molte specie, in particolare betulle e abeti che non si sono adattati alle temperature eccessive delle ultime estati. Le nuove piantumazioni verranno realizzate a novembre 2024”.