Dal 22 aprile al via la prima edizione di "Fiori e arte sul Naviglio"

Da sabato 22 a martedì 25 aprile, a Gaggiano si terrà la 1° edizione di Fiori e arte sul Naviglio, mostra mercato di piante e fiori, arte a artigianato artistico, prodotti naturali, enogastronomia selezionata, laboratori didattici ed intrattenimenti, street food.

Si terrà sulla via Gozzadini, splendido angolo gaggianese che si affaccia sul Naviglio Grande: vi aspettiamo numerosi per scoprire Gaggiano e tutto ciò che offre, con ristoranti, pizzerie ed esercizi commerciali pronti ad accogliere tutti i visitatori. Fiori e arte sul Naviglio è il primo degli eventi volti a valorizzare il territorio, favorire lo sviluppo culturale, ricreativo ed economico della comunità locale, creando nel contempo maggiori opportunità anche per gli esercizi locali.

I prossimi appuntamenti in programma

Tra gli altri appuntamenti organizzati dall'Amministrazione comunale, occasioni per far vivere appieno il nostro paese, segnaliamo:

DENTRO LE STORIE: incontri con scrittori di fama – 21 aprile, 19 maggio, 21 giugno, 12 luglio - 5° edizione (a cura di Assessorato alla Cultura e Biblioteca)

NOTTE BIANCA - sabato 22 luglio – 12° edizione (Le iscrizioni per partecipare alla NOTTE BIANCA sono aperte e trovate il modulo di adesione sul sito del comune)

GAGIAN IN FESTA – sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre – 51° edizione

ACCENSIONE LUMINARIE – sabato 25 novembre – 3° edizione

NATALE A GAGGIANO – domenica 10 dicembre – 8° edizione

Oltre a questi eventi organizzati direttamente o in collaborazione con associazioni, si aggiungeranno nel corso dell'anno le altre manifestazione che verranno patrocinate o autorizzate.

Per essere aggiornati su tutti gli eventi, visitate il sito www.comune.gaggiano.mi.it, www.viviamogaggiano.it, iscrivetevi alla newsletter del comune o scaricate la App La Mia Città oppure seguiteci sui canali social Facebook e Instagram.