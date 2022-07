Dal 17 agosto al Centro prendono il via le Racing Weeks con la scuderia Alphatauri

AL Centro di Arese sale l'adrenalina per l'arrivo delle Racing Weeks in collaborazione con la Scuderia Alphatauri, dal 17 agosto al 6 settembre.

Dal 17 agosto al 6 settembre le Racing Weeks

Dal 17 Agosto al 6 Settembre al piano terra in Piazza Primark, si svolgeranno le Racing Weeks in collaborazione con Scuderia AlphaTauri: 3 settimane di pura adrenalina con un allestimento aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00 che vede la presenza di simulatori di guida, momenti di gioco e la possibilità di vincere biglietti di entrata per il Gran Premio di Monza del weekend 9-11 Settembre con il concorso istant win.

Ecco le attività previste

Dal 24 Agosto al 4 Settembre, i più competitivi, iscrivendosi sull’apposita piattaforma, si potranno misurare in vere e proprie gare giocando con i due simulatori di guida presenti nello spazio espositivo e partecipare al concorso istant win per vincere biglietti per il Gran Premio di Monza. In palio 14 biglietti di accesso per il giorno delle prove e 2 ingressi per il prato e anche 1 ingresso in tribuna per il giorno della gara dell’11 Settembre. I vincitori dei biglietti della domenica saranno consegnati il 6 Settembre alle 18 nel corso di una cerimonia che sarà presentata da Federica Masolin, giornalista e conduttrice Sky.

Ci sarà la consegna di gadget della scuderia Alphatauri

Durante le Racing Weeks, il weekend del 27 e 28 Agosto le persone verranno coinvolte dalle hostess che, tablet alla mano, proporranno un breve quiz 10 domande sul mondo della Scuderia AlphaTauri. Chi risponderà ad almeno 8 risposte su 10, riceverà un esclusivo gadget della Scuderia. Nel corso dello stesso evento, sarà possibile anche ammirare la mostra sulla storia della Scuderia AlphaTauri, che ha sede a Faenza, dalla sua nascita con Minardi al passaggio al marchio Toro Rosso, fino debutto nel 2019 con il nome attuale che è stata vincitrice della competizione di Monza nel 2020.