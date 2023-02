Dagli imprenditori la proposta di un comitato

Un progetto ambizioso che prende spunto dal valore imprenditoriale del presente per trasmettere alle nuove generazioni la memoria di fare impresa.

Per analizzare il cambiamento imprenditoriale

Un progetto ambizioso che prende spunto dal valore imprenditoriale del presente per trasmettere alle nuove generazioni la memoria di fare impresa. E’ nato un comitato spontaneo tra imprenditori locali per dare strumenti ai giovani e lasciare in eredità un know how importante. Parte da Parabiago l’idea di creare un Comitato di imprenditori disposti a lavorare insieme al Comune a un tavolo che ragioni sul cambiamento storico dell’imprenditoria del territorio.

L’obiettivo consisterebbe nel ricostruire la storia imprenditoriale parabiaghese, ma non solo, anche e soprattutto nel dare una lettura del presente e della capacità di rimanere sul mercato di chi ancora è in attività. Questo con l’obiettivo finale di incontrare e attivare modalità per trasferire il saper fare impresa alle giovani generazioni.

Imprenditori e amministrazione insieme

Quindi un appello che parte dal Sindaco Raffaele Cucchi della Città di Parabiago su proposta di alcuni imprenditori storici di Parabiago: lo stesso Sindaco si é reso disponibile a collaborare attivamente a questo Comitato. L’invito è rivolto agli imprenditori del territorio che hanno saputo affrontare i cambiamenti del mercato, nonché le crisi economiche e le recessioni conseguenti. Uomini che hanno rischiato del proprio, ma che hanno saputo resistere, rinnovarsi trovando nuove forme e nuove strade per continuare a fare impresa. Un esempio che i giovani dovrebbero conoscere più da vicino, perché oggi mettersi in proprio fa un po’ paura, eppure senza impresa non c’è lavoro.

Il Comitato intende, quindi, portare avanti politiche per il lavoro partendo dal dato di realtà e proponendo sia un confronto tra imprenditori, ma soprattutto un ragionamento verso i giovani e alternativo alla proposta del reddito di cittadinanza che, nel lungo periodo, insegna a ‘non fare’.

Uno studio per pensare al futuro

Un’iniziativa sperimentale che potrebbe incontrare nel tempo una modalità diversa per occuparsi di lavoro partendo dalle imprese e dal tessuto imprenditoriale esistente, ma anche l’occasione per ricordare con una proposta di rivisitazione della toponomastica cittadina, i grandi nomi delle imprese parabiaghesi approdate nel mondo con il proprio brand e ancora oggi eccellenza del Made in Italy.