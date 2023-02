Da Rho a Villa Cortese per abbandonare i rifiuti

Polizia Locale di Villa Cortese sempre attiva per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Nell'ultimo mese sono stati due i casi in cui i vigili sono stati capaci di individuare i responsabili di due diversi casi di questa brutto atto di inciviltà.

Da Rho a Villa Cortese per gettare l'immondizia per strada

Il primo, il più lontano nel tempo, riguarda diversi sacchi della pattumiera gettati nelle vicinanze della vasca volano, nella zona industriale: aprendo e frugando nel contenuto insieme alla locale Protezione civile, gli agenti villacortesini hanno trovato alcuni scontrini che hanno permesso di risalire al proprietario, un rhodense che aveva fatto diversi chilometri con la presunzione di non essere individuato. Per lui è scattata una salata multa e l'obbligo di rimozione del materiale lasciato colpevolmente a terra.

Rilasciati anche secchi e sanitari

Più recentemente alcuni secchi di calcinacci e i sanitari «avanzati» dalla ristrutturazione di un bagno sono stati rinvenuti nella zona boschiva al confine con il Comune di Legnano, raggiungibile percorrendo la stradina sterrata che parte in corrispondenza della piccola cappella dedicata alla Vergine Maria posizionata lungo via Biella. Il lavoro congiunto delle Polizie di Villa Cortese, da cui è partita la segnalazione, e quella di Legnano, responsabile per ragioni territoriali, ha portato all'individuazione del responsabile, la cui identità compariva su alcuni pacchi facenti parte del cumulo di immondizia.

Prosegue il monitoraggio del territorio con fototrappole

Gli agenti capitanati dal comandante Massimo Garatti proseguono poi a monitorare il territorio posizionando fototrappole in alcune zone già oggetto ricorrente di abbandoni di rifiuti, sperando di individuare il colpevole ma anche di disincentivare questa poco civile pratica. Il Comune, tra l'altro, ha fissato la data per l'annuale giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati: il gruppo di volontari proverà a ripulire le aree boschive del paese il prossimo 12 marzo.