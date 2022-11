Da Regione Lombardia stop alla carne sintetica

Regione Lombardia ha detto no alla produzione e commercializzazione della carne sintetica all'interno del territorio regionale.

Così Simone Giudici, consigliere regionale della Lega, in merito al voto favorevole del Carroccio alla mozione n. 833 “Sostegno alle Iniziative contro il Cibo Sintetico” presentata martedì in Consiglio regionale della Lombardia.

“La mozione approvata impegna la Giunta regionale a sostenere la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e per una maggiore vigilanza sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio. La carne Frankenstein, come orami è stata ribattezzata, è un alimento interamente artificiale che si sostituisce in toto a filiere rurali fatte di uomini e animali. Giocando sull’inganno di poter salvare il pianeta – continua Giudici – le multinazionali nascondono i colossali interessi commerciali e speculativi che, fatalmente, finiscono per minacciare i nostri giovani con l'inquinamento chimico per via alimentare oltre a danneggiare il settore agroalimentare in Lombardia con le sue 52mila imprese, 126mila dipendenti e un fatturato di oltre 25 miliardi di euro”.