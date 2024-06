Da quattro anni camminano raccogliendo rifiuti: sono i volontari del plogging

Sta per compiere 4 anni il Gruppo Plogging di Vanzaghello, che unisce lo sport e il benessere fisico all’ambientalismo e alla cura del territorio.

Quattro anni di plogging a Vanzaghello

Un’iniziativa nata per volontà di Laura Vitali, 29 anni, che nel luglio 2020 ha fondato il gruppo lanciando la proposta tramite i social network ai suoi concittadini.

Che cos’è il plogging? Lo spiega Laura:

"Il nome deriva da plocka upp (raccogliere) unito al jogging è un’attività sportiva nata in Svezia da un'idea di Erik Ahlström, che unisce la raccolta dei rifiuti alla corsa. Noi anziché correre facciamo una camminata a ritmo sostenuto, a cui aggiungiamo lo stretching, gli squat per raccogliere i rifiuti e il trasporto dei sacchi. È faticoso ma alla portata di tutti. Nelle sessioni di plogging siamo arrivati a raccogliere dai 20 ai 40 sacchi per volta".

La risposta dei vanzaghellesi non si è fatta attendere, racconta la fondatrice del gruppo:

"Abbiamo iniziato nel periodo del Covid, in tanti hanno aderito. È un’attività che svolgiamo ogni settimana in gruppo e altre volte anche in solitaria. Abbiamo un gruppo Facebook e una chat Whatsapp. È un’organizzazione semplice e il gruppo è libero e spontaneo".

Tutela del territorio, senso di comunità e attività fisica

In questo modo i volontari riescono a tenere pulito il paese sia raccogliendo direttamente i rifiuti, sia collaborando con gli enti del territorio ai quali segnalano i siti di abbandono di rifiuti speciali o ingombranti.

Tre gli aspetti fondamentali che il plogging riesce a combinare tra loro, dando valore all’iniziativa dei volontari: la tutela del territorio, il senso di comunità e le relazioni tra le persone, l’attività fisica e la salute.

"Il paese è più pulito e anche la gente sta più attenta"

Afferma ancora Laura:

"Nel tempo abbiamo visto un miglioramento, il paese è più pulito, i membri del gruppo ci tengono e anche la gente sta più attenta. Ormai siamo riconoscibili e spesso ci ringraziano, non è insolito a Vanzaghello vedere camminare persone munite di guanti e sacchi della spazzatura. Anche l’Amministrazione comunale ci ha sempre supportati fornendoci il materiale necessario e facendo passare gli addetti a ritirare i sacchi nei punti dove noi comunichiamo di averli posizionati".

"Da settembre vogliamo coinvolgere più persone e anche le scuole"

Per questa iniziativa Laura Vitali ha anche ricevuto un premio nazionale a Roma dall’associazione Jci per la categoria del volontariato sul territorio. Annuncia la fondatrice:

"Da settembre vogliamo coinvolgere più persone e anche le scuole. In gruppo è più bello, basta un po’ di buona volontà per ottenere degli ottimi risultati".