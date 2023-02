Da Mind all’area ex Alfa: un incontro sulle nuove sfide per rigenerare la Lombardia

Da Mind all’area ex Alfa: un incontro sulle nuove sfide

Venerdì 3 febbraio, alle 21, al Centro Civico Agorà di Arese, incontro aperto a tutta la cittadinanza per parlare di rigenerazione urbana come opportunità strategica di sviluppo dei nostri territori: Area ex Alfa Romeo e Mind.

Michela Palestra, sindaco di Arese, racconterà alla cittadinanza come ci si stia finalmente avvicinando alla chiusura del progetto di riqualificazione complessiva dell’area ex Alfa Romeo, in cui è previsto anche la riconversione del grande parcheggio costruito in occasione di Expo in un grande parco urbano, destinato ad attività ricreative e sportive. L’incontro sarà anche l’occasione per affrontare più ampiamente il tema strategico della rigenerazione urbana, intesa non solo come interventi edilizi e infrastrutturali, ma come dialogo con i territori per lo sviluppo armonioso di nuove opportunità. Lo si farà a partire dal progetto unico nel panorama italiano e molto prossimo ad Arese, ossia la trasformazione dell’ex area di Expo nel nuovo Milan Innovation District - MIND. Il primo cittadino di Arese dialogherà con Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza.

Candidata alle elezioni regionali per la lista “Patto Civico”, a sostegno di Pierfrancesco Majorino, Michela Palestra potrà contare anche sulla presenza di Pierfrancesco Majorino, candidato Presidente per la Lombardia per la coalizione di centro-sinistra e Bruno Tabacci, parlamentare della Repubblica, per confrontarsi sulla visione e sulle proposte per rilanciare in Lombardia sviluppo, tutela dell’ambiente e opportunità per i territori.

Modera l’incontro l’aresina Margherita Corsi, Urban Regeneration & Sustainability Manager.

Fondazione Triulza

E' la rete delle principali organizzazioni italiane del Terzo Settore e dell’Economia Civile, che dopo aver dato vita durante Expo al primo Padiglione della Società Civile, ha deciso di rimanere all'interno di Cascina Triulza, per coinvolgere le persone e i territori nella progettazione e nello sviluppo dell’area.