Da metà settembre riapre la piscina di Lainate

Tra le novità, il rifacimento della vasca e la sistemazione degli spogliatoi

Dopo la chiusura per il fallimento, a metà settembre riapre la piscina

Da metà settembre il Centro Natatorio di via Circonvallazione ovest riprende l’attività. A seguito dell’incontro, durante il mese di luglio, tra Amministrazione comunale e H2O - SSD (società sportiva dilettantistica) di Muggiò, cui nei mesi scorsi è stata affidata la gestione della struttura, sono stati definiti ufficialmente i prossimi passi.

Pacchetti corsi interessanti per gli utenti che avevano abbonamenti attivi

Durante l’estate, l’Amministrazione comunale ha avviato il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria necessari dopo la chiusura forzata a causa del fallimento di Gestisport. In particolare sono stati previsti il rifacimento della vasca e la sistemazione degli spogliatoi. «Annunciamo con piacere questo nuovo inizio molto atteso da tanti nostri concittadini – spiega l’assessore allo Sport Danila Maddonini – Come da nostra richiesta nelle prime fasi della contrattazione, la società si è impegnata sui due fronti che ci stavano particolarmente a cuore: da un lato si è impegnata a ricontattare i tanti collaboratori della struttura per sondare eventuali disponibilità a lavorare a Lainate, dall’altro H2O si è resa disponibile ad avanzare proposte di pacchetti interessanti per tutti gli utenti di piscine e palestre che avevano anticipi o abbonamenti in essere».

Il Comune ha deciso di abbassare il costo delle utenze della piscina per i primi due anni

Inoltre, considerato il momento difficile per le strutture sportive e l’aumento del costo delle utenze, il Comune ha deciso di abbassare il canone per i primi due anni.