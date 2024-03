Per i cittadini di Villa Cortese sono in arrivo i sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti: prenderà il via lunedì prossimo, 11 marzo, la distribuzione annuale gratuita dei sacchetti in mater B per il conferimento dei rifiuti organici e di quelli gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica.

Da lunedì la distribuzione dei sacchi della raccolta differenziata

Novità di quest’anno, riservata unicamente alle utenze domestiche che risiedono in abitazione singole o in complessi con un numero di nuclei abitativi da 1 a 5, sarà la distribuzione gratuita di un mastello bianco da 40 lt. per poter esporre la carta in modo più comodo e ordinato (le utenze condominiali con 6 o più nuclei abitativi hanno già in dotazione il bidone bianco carrellato da 240 litri).

La distribuzione del kit sarà effettuata dagli operatori di AEMME Linea Ambiente nell’aula consiliare del Comune (piazza del Carroccio 15) nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 11 marzo

Dalle 10:00 alle 13:30

Martedì 12 marzo

Dalle 10:00 alle 13:30

Mercoledì 13 marzo

Dalle 10:00 alle 13:30

Giovedì 14 marzo

Dalle 16:00 alle 18:30

Venerdì 15 marzo

Dalle 10:00 alle 13:30

Sabato 16 marzo

Dalle 10:00 alle 15:00

Presentarsi con la tessera sanitaria

Attenzione: per poter ritirare il kit occorre necessariamente presentarsi con la CNS (tessera sanitaria) in originale o anche in fotocopia (fronte e retro) dell’intestatario della Tassa Rifiuti.

Le utenze non domestiche (attività commerciali o artigianali) dovranno, invece, compilare il modulo di delega presente sul retro dell’avviso che sarà recapitato in questi giorni in tutte le cassette delle lettere per annunciare la partenza dell’attività di distribuzione. Su tale modulo dovrà essere apposto il timbro dell’attività commerciale/artigianale che ritira i sacchi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente: 800-19.63.63.