Da lunedì 10 febbraio modifiche alla viabilità nell’Oltrestazione

Prosegue il cantiere del teleriscaldamento nel quartiere Oltrestazione a Legnano e cominciano i lavori per ampliare la bretella di via Liguria: da lunedì 10 febbraio scattano modifiche alla viabilità.

Lavori in corso all'Oltrestazione: cambia la viabilità

I lavori di allacciamento delle tubazioni, che riguarderanno la zona della rotatoria all’incrocio fra via della Pace e via Novara, richiederanno la chiusura completa di via della Pace al traffico nel tratto fra via Menotti e via Novara, da martedì, con la sola eccezione dei residenti per un periodo stimato di quindici giorni. Via Novara resterà aperta al traffico nei due sensi di marcia, mentre sarà chiusa la pista ciclabile da e per l’ospedale e non sarà utilizzabile l’area parcheggi nel tratto via della Pace-via Garavaglia. Per tutto il tratto di via Novara interessato dai lavori sarà vietato il traffico ai mezzi pesanti superiori ai 35 quintali. L’invito è, nei limiti del possibile, di evitare, specie nelle ore di punta, il passaggio su via Novara.

Via all'ampliamento della bretella di via Liguria

Contestualmente cominceranno i lavori per l’ampliamento della carreggiata della bretella di via Liguria, propedeutici all’apertura in via sperimentale del tratto di strada anche per offrire un passaggio alternativo alle aree interessate dal cantiere su via Novara, che durerà due mesi. Per effettuare questi lavori la bretella di via Liguria sarà chiusa al traffico agli autorizzati, con l’eccezione dei bus, per un periodo stimato in dieci giorni.

Via Canazza chiusa al traffico dal 10 al 12 febbraio

Nell’Oltresempione lavori di allacciamento fognario interesseranno da lunedì 10 e sino a mercoledì 12 febbraio la via Canazza nel tratto compreso fra via Comasina e via Amendola, che resterà chiuso al traffico.