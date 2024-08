Da insegnante precario all’Orchestra dell’Arena: brilla il talento di Donato Grillo

Ha vinto un'audizione per suonare nella prestigiosa orchestra dell'Arena di Verona dal 29 maggio fino al 7 settembre in occasione del Festival di Aregnana, prendendo il posto di un collega che è andato in pensione. Il musicista Donato Grillo, 27 anni, suona il trombone tenore e basso e negli ultimi cinque anni è stato anche insegnante precario di musica nella scuola media Dante Alighieri di Cerro Maggiore e al liceo musicale Carlo Tenca di Milano.

L'incontro col maestro Riccardo Muti durante il concerto del canto lirico

Insieme all'orchestra dell’Arena sta mettendo in scena tutta una serie di opere di altissimo livello, molte trasmesse anche in diretta televisiva. «Il concerto inaugurale il 7 giugno è stato quello della celebrazione del canto lirico come patrimonio dell'Unesco, con un'orchestra di 160 elementi, un coro di 300 artisti provenienti dalle fondazioni lirico sinfoniche italiane e la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti, trasmesso in mondovisione Rai», racconta Donato Grillo.

Tante le opere di pregio suonate dal musicista

A seguire molte altre opere: «“Turandot” e “La Bohème” di Puccini, dallo scorso sabato l’“Aida” di Verdi con uno scenario del centenario originale del 1913, la “Carmen” di Bizet con la regia originale di Zeffirelli, la “Tosca” di Puccini e da domenica sera presenteremo la “Nona” di Beethoven con musica sinfonica di orchestra, coro e quattro solisti», annuncia il musicista di Cerro. Settimana prossima il calendario del festival proseguirà con il « Gala Domingo” con tanti solisti e poi altre opere, fino alla conclusione con i “Carmina Burana” ai primi di settembre», racconta Grillo. Un calendario fitto che prevede un notevole lavoro dietro le quinte.

«Facciamo tante prove al mattino più gli spettacoli serali - spiega - le prove sono prima solo con l'orchestra, poi di assieme con i solisti, il coro, i presentatori e infine la prova di regia. Per montare una prima ci vogliono almeno 4-5 giorni di prove intense».

Il sogno nel cassetto

Donato Grillo, che tiene anche lezioni private di strumento, ha un sogno nel cassetto: