Da gennaio nuova gestione servizio rifiuti

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade e degli spazi verdi è un servizio più che vitale per il funzionamento di qualsiasi comune, anche se spesso viene dato per scontato.

"La scelta di non aderire più al Consorzio dei Navigli è stata radicale e sofferta, tanto più per noi che siamo stati tra i suoi fondatori - afferma il sindaco Flavio Crivellin - Tuttavia, la decisione di trasformare quella che era una realtà interamente pubblica in una parzialmente privata non ci ha lasciato altra scelta, in quanto va a snaturare l'identità e lo scopo del Consorzio. Questo era nato per dare una voce e agevolare la gestione dei Comuni più piccoli, che da soli non possono certo gestire un servizio di raccolta rifiuti autonomo (né, spesso, avvalersi di condizioni contrattuali vantaggiose). Un consorzio interamente pubblico ci avrebbe permesso di votare in modo egualitario le varie decisioni, cosa non più possibile quando ci sono soci con quote maggioritarie».