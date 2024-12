Da Erba a Rho la lettera per Babbo Natale

Da Erba, suo comune di residenza, ha lanciato dei palloncini con attaccata una letterina destinata a Babbo Natale. I palloncini, dopo due giorni e mezzo di viaggio in cielo sono atterrati a Rho, sul campo da calcio dell’oratorio San Carlo proprio mentre un gruppo di ragazzini della squadra 2015-2016 si stava allenando.

Si chiama Beatrice Taccone (e ha 10 anni) la piccola, che domenica pomeriggio ha partecipato a Erba, nel Comasco, alla festa della Pro Loco, in località Punt d’Inach che ha allestito nell’area feste il tradizionale e atteso lancio dei palloncini.

La sua letterina ha volato per quasi cinquanta chilometri e ha terminato il suo viaggio atterrando nel campo sportivo dell’oratorio San Carlo di via Bettinetti. Beatrice, che frequenta la quinta alla primaria eupiliese «Cristina Mazzotti», ha preso parte alla manifestazione insieme ai suoi compagni di classe, accompagnata da mamma Fausta e papà Massimiliano.

Ha chiuso la sua letterina in una busta, avvolgendola poi in una cartellina di plastica trasparente, per evitare che l’acqua la rovinasse. E così le ha fatto prendere il volo. Grande è stata la sorpresa per la famiglia Tacconi nel sapere che era stata ritrovata:

«Sono davvero molto contento per Beatrice e voglio ringraziare chi ha trovato la letterina e ha fatto di tutto per mettersi in contatto con noi», commenta papà Massimiliano. Tra l’altro per Beatrice si tratta della seconda sorpresa: «Tre o quattro anni fa era arrivato a casa un pacco per lei: conteneva uno skateboard. Era stato spedito da Verona, dove avevano ritrovato la letterina. Non avevamo avuto contatti con chi le aveva fatto quel regalo».

Una grande sorpresa è stata anche per i ragazzini e i dirigenti della Victor Calcio di Rho che hanno raccolto i palloncini e la letterina per Babbo Natale scritta dalla piccola Beatrice prima del loro allenamento.

«E’ stata davvero una sorpresa trovare i palloncini sul terreno di gioco - racconta il presidente della Victor Calcio Fabio Paggiaro - La prima cosa che voglio dire alla piccola Beatrice è che li abbiamo gonfiati nuovamente e abbiamo fatto proseguire il viaggio verso la casa di Babbo Natale. La seconda è che anche noi, che grazie a questi palloncini abbiamo trovato una nuova amica, abbiamo deciso di farle un regalo. Se fosse stata un maschio avremmo regalato un pallone della nostra società, essendo, invece, una bambina abbiamo deciso di inviare al suo indirizzo, scritto sulla letterina, alcuni gadget della nostra squadra invitandola anche ad assistere, insieme ai suoi genitori, a una partita delle nostre squadre, magari quella dei piccoli del 2015-2016 che martedì sera prima di iniziare gli allenamenti hanno aiutato il nostro magazziniere a rigonfiare i palloncini da lanciare in cielo in modo che arrivino a Babbo Natale.»