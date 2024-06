C’è una fetta dello scudetto primavera femminile che parla corbettese. Si tratta della 18enne di Corbetta Sofia Boldrini che tre settimane fa si è laureata campionessa d’Italia con il suo Milan grazie al successo contro il Sassuolo per 3-1. Una gara difficile, che si è chiusa soltanto dopo i supplementari, e che ha portato sul tetto d’Italia le giovani atlete guidate da Matteo Zago.

Da Corbetta al tetto d'Italia con il Milan

«Vincere lo scudetto è stato qualcosa di indescrivibile - racconta Sofia - Dopo la partita sono scoppiata in un pianto di gioia perchè è stata un’emozione incredibile frutto di un bellissimo percorso realizzato insieme alle compagne».

Già, le compagne con le quali Sofia ha stretto un rapporto molto forte, come si evince proprio dalle sue parole fa capire proprio l’ importanza del gruppo all’interno di questo successo maturato sul campo:

«Quando abbiamo iniziato la stagione a settembre abbiamo capito che c’era qualcosa di speciale, continuavamo a ripeterci che questo era il nostro anno e da gennaio abbiamo aumentato le nostre consapevolezze. Certo ci sono stati anche dei momenti difficili e complicati, qualche incomprensione, ma proprio grazie alla forza del nostro rapporto siamo riusciti a superarli. Per questo devo ringraziare tanto le mie compagne e tutto lo staff per l’incredibile lavoro che abbiamo fatto durante la stagione».

Una stagione ben rappresentata dal percorso nei playoff che sottolinea la forza mentale delle giovani calciatrici:

«Abbiamo capito che potevamo veramente puntare in alto da gennaio perchè lì abbiamo fatto un cambio di passo sia mentale che a livello fisico. Un esempio sono stati proprio i successi prima contro la Roma in semifinale e poi contro il Sassuolo in finale che in stagione regolare non eravamo riuscite a battere».

La carriera di Sofia

Il successo con la maglia del Milan non è però il primo per la 18enne che già due anni fa, alla sua prima stagione in rossonero aveva vinto il titolo Under 17.

Una carriera lunga quella della giovane Sofia, partita più di 10 anni fa quando ha iniziato a calcare i rettangoli verdi prima proprio dove è nata e cresciuta nel Corbetta e successivamente nel Sedriano:

«Ho iniziato a giocare a calcio perchè la mia è una famiglia di calciatori. Sono cresciuta con mio fratello e mio cugino che giocavano a calcio e mi sono innamorata di questo sport. Le mie prime quattro stagioni le ho giocate proprio con i maschi. Dopodichè sono passata all’Inter femminile dove sono rimasta per 5 anni e successivamente sono passata al Sedriano femminile prima della chiamata del Milan arrivata tre anni fa».

L’approdo in maglia rossonera per Sofia è stato un vero e proprio sogno che si realizza:

«Il Milan è sempre stata la mia squadra del cuore e quindi quando mi hanno detto che ero stata presa dal Milan ero felicissima».

E vista la passione per i colori rossoneri, la domanda sorge spontanea: C’è qualche giocatore del Milan a cui ti ispiri?

«In generale il mio modello è Luka Modric, ma del Milan maschile mi piace moltissimo Ruben Loftus-Cheek, mentre in quello femminile Marta Mascarello».

Credit foto di copertina @acmilan