Da Albairate ad Abbiategrasso per dire “No” alla Vigevano- Malpensa

“No” alla Vigevano-Mapensa, la maxi manifestazione da Albairate ad Abbiategrasso.

"No" alla Vigevano-Malpensa, la manifestazione

Una marea di persone con cartelloni e slogan sono scesi in strada per tentare di fermare l’opera. In marcia da Albairate ad Abbiategrasso per dire “No” alla superstrada Vigevano-Malpensa. Questa mattina, sabato 12 ottobre 2024, alle 10, una marea di persone è scesa nuovamente in strada per tentare di fermare il progetto Anas. Ad ospitare la mobilitazione popolare il Comune di Albairate, una delle amministrazioni da sempre contraria all’opera.

I motivi della protesta

"In continuità con le Amministrazioni che si sono susseguite ad Albairate, nel programma di mandato abbiamo promesso ai cittadini che avremmo dato seguito a tutte le azioni poste in essere per contrastare l’opera e tutelare il nostro territorio - sottolinea il sindaco di Albairate Flavio Crivellin, affiancando le associazioni per il no nell’informare in modo capillare i cittadini - Questa è una prima occasione preziosa per dimostrare che, oltre ai ricorsi e alle azioni legali intraprese dall'Amministrazione comunale, ci sono cittadini attenti e determinati a tutelare il territorio in cui vivono e non disponibili ad accettare una cementificazione indiscriminata e anacronistica". Una manifestazione organizzata dai Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, associazioni e Amministrazioni, uniti nel dire No alla tratta C della superstrada Vigevano-Malpensa, quella che va da Ozzero ad Albairate, ma per dire no all’intero progetto considerato un inutile spreco di territorio, una cementificazione selvaggia che porterebbe alla distruzione del prezioso ecosistema dell’area. In prima fila a condurre la marcia popolare da Albairate ad Abbiategrasso in piazza Marconi, c’erano i sindaci della zona: dal padrone di casa Flavio Crivellin, Domenico Finiguerra sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Carlo Tarantola di Rosate, Omar Cirulli di Gudo Visconti, il consigliere regionale Pd Simone Negri e tutte le associazioni e i comuni cittadini, che da anni si battono per impedire la realizzazione dell’opera.

Il corteo

Un lungo corteo, molto partecipato, colorato e rumoroso, una vera e propria azione di resistenza verso un progetto considerato strategico dal Governo. Slogan della manifestazione "Il Territorio che resiste" ed oggi la dimostrazione che non si arrende e vuole difendere il suo ambiente coltivando paesaggio e sradicando cemento.