Ad Ellwagen, dall’11 al 13 gennaio, si è tenuta la tradizionale Festa del Freddo – una delle maggiori attrazioni del Comune tedesco gemellato con Abbiategrasso – alla presenza di una rappresentanza della città, testimonianza concreta di un’amicizia che vanta ben 33 anni di storia.

Da Abbiategrasso ad Ellwagen per la "Festa del freddo"

L’Assessore Valter Bertani, la collega Marina Baietta e tre Vigili del Fuoco sono partiti venerdì scorso alla volta del Comune tedesco con lo scopo di promuovere la diffusione dei prodotti del nostro territorio, venduti all’interno della Fiera.

Ogni anno, infatti, al Kalter Markt Ellwangen si danno appuntamento espositori nazionali ed internazionali legati al settore dell’agricoltura, sulla falsariga della nostra fiera agricola del mese di ottobre.

“I rapporti stretti con Ellwagen sono frutto di un percorso fatto di scambi e di collaborazione reciproca – spiega Bertani – non dimentichiamo che durante il Covid l’amministrazione tedesca ha donato al nostro Comune 30 mila euro, utilizzati per l’acquisto di presidi sanitari forniti in dotazione alle associazioni del nostro territorio e alle forze dell’ordine. Quando da noi guanti e mascherine erano introvabili, i nostri gemellati sono riusciti ad inviarci i presidi necessari per poter soccorrere la popolazione in sicurezza. Un gesto tangibile di vicinanza che senza quel pregresso di relazioni strette grazie al gemellaggio non sarebbe mai stato possibile”.

La vendita di prodotti tipici

Particolarmente apprezzati i prodotti portati in fiera dalla delegazione abbiatense che in meno di un’ora dall’apertura aveva già esaurito tutte le scorte di grana (ne sono stati venduti 100 chili) e di gorgonzola. Nella serata di domenica, al termine della celebrazione della santa messa, sono entrati in scena i nostri Vigili del Fuoco che hanno preparato un’apprezzatissima pasta all’amatriciana per 150 persone, tra le quali anche gli amministratori di Langres, la cittadina francese che fa parte del gemellaggio insieme ad Abbiategrasso ed Ellwagen.