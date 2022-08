Custode sociale: più di 200 interventi per aiutare chi è solo

Duecentosei interventi per settantasei persone, per la maggioranza anziani e di sesso femminile. Questo il numero degli interventi eseguiti dal custode sociale a Legnano.

Custode sociale: ecco i suoi numeri

Sono i primi riscontri della sperimentazione del custode sociale partita nel quartiere Canazza a fine 2021 e conclusasi alla fine di giugno; esperienza che, alla luce dei risultati e del gradimento espresso dall’utenza, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare alla fine dell’anno.

«Quanto emerso in questi primi mesi dai risultati dell’attività svolta dai custodi sociali conferma una situazione nelle case di edilizia pubblica che vede persone anziane in uno stato di fragilità accentuato dalla solitudine - spiega Mario Brambilla, consigliere incaricato per le Politiche abitative - Quello che emerge dall’impegno dei custodi sociali è, in molti casi, un bisogno di conforto e compagnia espresso dagli anziani prima ancora che di qualsiasi richiesta di commissione da sbrigare. Da qui la necessità di lavorare per costruire una comunità: abitare nello stesso condominio, infatti, non crea automaticamente delle relazioni, che sono una condizione essenziale per il benessere e la sicurezza di ognuno. L’amministrazione ha giudicato positivamente questi mesi di sperimentazione e ha deciso di proseguire con l’intenzione di estendere il servizio ad altri punti della città».

Venendo ai numeri dell’attività svolta dai custodi sociali (quattro persone impegnate part time, quindi equivalenti a due tempi pieni, coordinate dalla responsabile della cooperativa sociale Età Insieme Federica Altichieri) questa ha interessato un’utenza composta al 61% da donne e per poco meno della metà (49%) con età superiore ai 65 anni, mentre il 45% rientra nella fascia 30 – 65 anni e il resto è sotto i 30 anni. Preponderanti sono le richieste provenienti dai condomini di viale Cadorna e via Girardi, seguite da quelle dei condomini di via 5 Giornate e Colombes. Esaminando la natura degli interventi il motivo più ricorrente è il supporto emotivo (43), seguito dalle richieste che hanno a che fare con i servizi sociali, la conoscenza dei servizi alla persona in generale e con il sostegno alla disabilità e agli anziani (42), dagli incontri per il mantenimento della relazione (32), quindi dal supporto per la richiesta e l’uso delle credenziali SPID (23).

Uno strumento per velocizzare le pratiche

Ma i custodi sociali si sono occupati anche di fare da tramite delle richieste dei condomini ad Aler, fungendo da pungolo verso l’azienda e riuscendo, in alcuni casi, ad accelerare i tempi per risolvere i problemi (riattivazione di un ascensore messo fuori uso da un incendio che era indispensabile a un disabile residente al quarto piano per frequentare il Centro diurno). Sono emersi anche alcuni casi di abusivismo nelle cantine dei condomini, risultato di situazioni di marginalità cui la collaborazione fra Comune ed Euro.PA ha trovato una soluzione.