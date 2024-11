Cusago: via il piano di decoro urbano

L’Amministrazione comunale di Cusago ha avviato un processo di decoro urbano, una serie di interventi per migliorare l’aspetto del Comune.

Via i vecchi stalli Ztl

Il primo esempio di questa iniziativa sono le fioriere in paese riqualificate con nuovi elementi, era necessaria effettuare una manutenzione, per poi passare alla riqualificazione del cimitero e all’intervento per la rimozione delle vecchie barriere Ztl (zona traffico limitato) all'ingresso della piazza Soncino.

«Le barriere posizionate erano inutilizzate da molti anni , pertanto oltre la loro inutilità, risultavano anche esteticamente non consoni alla piazza centrale. E per alcuni aspetti anche pericolosi – ci spiega il sindaco Gianmarco Reina - Rimane attivo il varco elettronico ed il relativo divieto di accesso notturno. Tutto questo rientra in un piano di riqualificazione del decoro urbano che sarà pianificato e finanziato».

Interventi anche in zona industriale

Una delle zone che in un prossimo futuro sarà oggetto di questo processo è la zona industriale.