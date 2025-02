Cusago: un sottopasso per attraversare la sp 114

Belle novità per i cittadini di Cusago, che potrebbero migliorare l’aspetto viabilistico del Comune.

«Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con Città Metropolitana di Milano e precisamente con il consigliere delegato Daniela Caputo per la pianificazione di alcuni interventi nel nostro paese – spiega il sindaco Gianmarco Reina - Nello specifico si è affrontato il tema dell'attraversamento della sp 114, per il quale avevamo avviato i primi contatti e le verifiche dal mese di luglio 2024 ; l'attraversamento in sicurezza è uno dei punti più importanti del programma elettorale dell'attuale maggioranza»

Al via l’iter di progettazione

Dopo le analisi condivise alle differenti proposte si è definita di comune accordo la soluzione ottimale, più funzionale e con costi di manutenzione più contenuti nel medio lungo termine che si raccorderà alla pista ciclabile Abbiategrasso-Milano del Biciplan.

In concreto

«E’ previsto un sottopasso da realizzare all’altezza di via San Abate, una strada che da dietro le scuole costeggia il centro sportivo e sbuca sulla provinciale»

Ora bisognerà solo aspettare i tempi di realizzazione.

«Abbiamo avviato l'iter per attuare l'opera che per la sua natura e dimensione avrà la sua ultimazione nel medio lungo termine , mentre i costi saranno a carico di Città Metropolitana poiché già previsti nelle proposte di attraversamento sottoposte al comune in passato – prosegue il primo cittadino - Contestualmente si è proposta una soluzione viabilistica all'incrocio tra la sp 114 e la sp 162 che permetterebbe di rendere più fluido il traffico di passaggio sulla provinciale nelle ore di punta. La soluzione all’esame e la più palpabile sarebbe una rotatoria in sostituzione dell’attuale impianto semaforico per snellire il flusso di auto».

Progetti per migliorare la viabilità

Due interventi importanti per il Comune, per questo motivo l'Amministrazione organizzerà un incontro pubblico per spiegare dettagliatamente entrambe le opere.