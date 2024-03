Cusago più sostenibile con le nuove ciclabili

Si è finalmente concluso l’iter burocratico con vari livelli di progettazione, revisioni e modifiche, in relazione alla realizzazione della nuova pista ciclabile fortemente voluta dall'Amministrazione comunale di Cusago, per dare concreta e funzionale risposta al problema del collegamento del tessuto residenziale con l’area commerciale, in fase di allargamento e completamento.

Per favorire la mobilità dolce

Un passo in avanti anche sotto il profilo della sostenibilità che abbraccia la transizione ecologica. Il tracciato prevede l'attraversamento della Strada Provinciale 114, di competenza diretta di Città metropolitana che è stata coinvolta in maniera determinante nella definizione del progetto, insieme a Parco Sud e Sovrintendenza alle Belle arti da cui, obbligatoriamente, il Comune dipende per le autorizzazioni e le decisioni definitive. L'intero iter ha richiesto 3 anni di lavoro.

Il Bici Plan di Città Metropolitana