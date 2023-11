Cusago: nuovo murales alla scuola dell’infanzia

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, l’Amministrazione comunale lunedì 20 novembre 2023 ha voluto promuovere la realizzazione di un murales che accoglierà i bimbi e le loro famiglie all’ingresso della Scuola dell’Infanzia di Cusago.

Il murales, realizzato da We Run the Streets, fa parte del progetto «Note di colore», finanziato dall'amministrazione comunale, attraverso il quale si intende valorizzare il territorio, con un occhio di riguardo al decoro urbano, diffondendo messaggi di libertà di espressione artistica e culturale. L'attività di street art realizzata segue quelle già realizzate nel Giugno 2021 e 2023 attraverso il restyling di due pensiline a Monzoro e proseguirà con un'opera di street art sul muro esterno della mensa del nostro istituto scolastico.

«Un’iniziativa che ha accolto il consenso di bambini e genitori – ci aveva spiegato l’assessore ai Servizi Scolastiche e vicesindaco Maria Giovanna Invernizzi parlando dell’iniziativa – Tutto è nato lo scorso anno e per ora sono previsti tre tipi di interventi. L’idea è quella di coinvolgere la comunità in progetti che hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio con un occhio di riguardo al decoro urbano, seguendo anche un profilo “moderno”. Per questo motivo si chiama ‘note di colore’, dare colore alla nostra comunità. Dopo questa pensilina ci sono già in programma altri due progetti. I cittadini hanno recepito positivamente questa iniziativa, quindi con tutta probabilità non si fermerà a questi tre interventi, ci aspettiamo che giungano nuove proposte che svilupperemo insieme all’associazione “We Run the Streets”».