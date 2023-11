Cusago, disservizi Stav: “ Cittadini esasperati”

La linea Z551 di Stav Autolinee, che collega Cusago a Milano Bisceglie, è da tempo oggetto di disservizi, mai risolti, che causano disagi agli utenti, che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici.

«Questi disservizi sono all'ordine del giorno ormai – spiega Germana Valle residente a Monzoro (frazione di Cusago), che si presenta anche come portavoce di un gruppo che cittadini - I cusaghesi e le persone dei comuni limitrofi, che utilizzano questa linea per raggiungere Milano o Cusago, sono esasperati. In particolare, i ragazzi che frequentano le scuole di Milano sono spesso lasciati a terra. I genitori sono costretti a portarli a scuola in macchina o a trovare altre soluzioni. Le fermate vengono spesso saltate, soprattutto negli orari “di punta”. Gli orari delle corse, così come la flotta, sarebbero certamente da rivedere. Gli utenti hanno più volte segnalato questi problemi a Stav Autolinee, ma l'azienda non ha mai preso provvedimenti concreti per risolverli. Anche l'amministrazione comunale di Cusago, inutilmente sollecitata per cercare di risolvere la situazione, non ha ottenuto risultati».