Cusago: “Degrado nella zona industriale”

La zona industriale di Cusago, biglietto da visita per attrarre attività produttive, è in uno stato di degrado. E’ quello che si evince dalla parole di Gianmarco Reina, capogruppo di minoranza di Siamo Cusago.

«La zona industriale si trova in uno stato di abbandono – precisa Reina – I marciapiedi sono abbandonati , senza manutenzione con erbacce che crescono e non vengono tagliate; ma soprattutto nei pressi delle uscite delle varie aziende i passi carrai sono in uno stato pietoso».

Una sintesi che lascia poco all’immaginazione, anche perché dovrebbe essere il biglietto da visita per attirare le aziende in paese.

«La zona industriale potrebbe interessare a pochi, ma ad un amministratore attento - prosegue Reina – Sa che porta denaro. Il bilancio del Comune di Cusago per il 30 per cento è sorretto dal gettito Imu delle aziende presenti».