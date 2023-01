Cusago: arriva la prima casa dell’acqua

Il piccolo paese alle porte di Milano, come la maggior parte dei comuni, ha deciso di dotarsi della casa dell’acqua. In questi giorni sono iniziati, da parte di Cap Holding Spa.

Sarà pronta per primavera

Il piccolo paese alle porte di Milano, come la maggior parte dei comuni, ha deciso di dotarsi della casa dell’acqua. In questi giorni sono iniziati, da parte di Cap Holding Spa, i lavori per la realizzazione di una prima Casa dell’acqua in via IV Novembre a Cusago , fra il Polo dell’infanzia e il centro sportivo. Un servizio per tutti i cittadini che potranno usufruire del distributore gratuitamente, con modalità e condizioni che saranno stabiliti dall’amministrazione comunale.

La procedura che porterà alla suddetta realizzazione è iniziata a Dicembre del 2020, a fronte di specifica richiesta dell’Amministrazione comunale al gestore dell’acquedotto. Una gestazione che si è dilatata anche per le restrizioni dell’emergenza sanitaria, ma che finalmente ora prosegue spedita. Dopo ripetuti incontri e sopralluoghi, atti a definire il luogo più adatto per la realizzazione della casa si è arrivati alla stipula della convenzione del 22 Giugno 2022 a cui è seguita l’autorizzazione formale per l’inizio dei lavori, il cui termine è previsto per fine Marzo 2023. L’arrivo della primavera porterà anche questa novità per i cittadini di Cusago.

Ipotesi casa dell’acqua anche a Monzoro

L’Amministrazione ha in programma la realizzazione di una seconda Casa dell’acqua da prevedersi nella frazione di Monzoro e si sta attivando in tal senso, compatibilmente con i programmi di Cap Holding cui spetta comunque la decisione finale.

Quanto prima , il Comune provvederà a fornire alla cittadinanza le istruzioni per l’accesso l’utilizzo della casetta stessa.