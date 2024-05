Curarsi prima di ammalarsi: una giornata di screening gratuiti a Magenta

Una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Una coorganizzazione tra il Comune di Magenta e l’Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Fornaroli della ASST Ovest Milanese, diretta dalla dottoressa Alessandra Russo, insieme alla Fondazione degli Ospedali (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta) e ad alcune realtà associative che, a diverso titolo, collaboreranno per la buona riuscita dell'evento.

L'appuntamento, intitolato "Magenta nel cuore – curarsi prima di ammalarsi", è fissato in Piazza Liberazione sabato 25 maggio dalle ore 10 alle ore 18, dove, a titolo gratuito e con accesso libero, personale medico e infermieristico della cardiologia effettuerà la misurazione dei parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca, glicemia, saturimetria) ed eseguirà l'elettrocardiogramma che verrà immediatamente refertato.

"Una bella opportunità - spiega il Sindaco Luca Del Gobbo - data a tutti i cittadini e offerta dalla Cardiologia di Magenta, di cui ringrazio la dottoressa Russo e, insieme a lei, tutto il personale coinvolto nonché la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria tramite il dottor Francesco Laurelli e la dottoressa Chiara Radice. Come Sindaco voglio evidenziare ancora una volta l'importanza del nostro ospedale che non è solo di Magenta ma di tutto un vasto territorio. Un ospedale che da sempre riesce a dare servizi di qualità elevata e questo grazie ai medici, agli operatori e agli infermieri e a tutto il personale che vi lavora e che lo fa con tanta dedizione. Portare il nostro ospedale, e in particolare uno dei suoi reparti di eccellenza, tra la gente in piazza è l'occasione di far vedere da vicino il suo funzionamento oltre a incentivare la prevenzione e la sua straordinaria importanza. Oggi più che mai viviamo in una società in cui sembra che, leggendo i social, tutti sappiano tutto e dove le critiche viaggiano veloci. Quando però le cose funzionano, si fatica a metterle in evidenza e si dà per scontato che si sappiano. Ecco, far conoscere il funzionamento dell'unità di cardiologia, raccontare e promuovere la cultura della prevenzione, incontrare il personale saranno un modo per sentirlo più vicino ed per essere orgogliosi del nostro ospedale".