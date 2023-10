Cuggiono piange Franca Oldani, volto della Volley Grof, la società di pallavolo femminile che ha fondato nel 1966.

La comunità cuggionese piange Franca Oldani, che si è spenta improvvisamente a 79 anni. Molto conosciuta in paese, per 60 anni con il fratello Elio è stata alla pompa di benzina di via Magenta. Franca è stata anche fino ad ora il volto della Volley Grof, la società di pallavolo femminile che ha fondato nel 1966. Sempre sorridente e determinata, pur svolgendo nella sua vita altre attività professionali, è stata sempre presente alla pompa di benzina fino alla vendita della stessa avvenuta alla fine del 2021. Molto attiva nel tessuto sociale del paese, lascia un ricordo indelebile nel mondo dello sport. Grazie infatti alla sua tenacia e alla forza di volontà, negli anni successivi alla nascita della Grof, era riuscita a far costruire un nuovo campo da volley per gli allenamenti e le partite casalinghe di campionato. Oggi, quella che viene considerata la "squadra di Franca", dopo oltre cinquantacinque anni di attività, conta diverse squadre di varie categorie militanti nei campionati femminili della federazione italiana pallavolo. Franca ha dimostrato un grande amore per il suo paese, sempre pronta a confrontarsi e a mettersi in gioco in ogni nuova sfida. Cuggiono ha perso una bella persona.