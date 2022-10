Crolla una porzione di cascina: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella serata di mercoledì 26 ottobre a Busto Garolfo è avvenuto un crollo di un'importante porzione di tetto di un edificio in via dell'Abbazia: sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Crolla una porzione di cascina

Il crollo è avvenuto in una cascina disabitata: la caduta di un'importante porzione di tetto era stata registrata nelle sere precedenti. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nel crollo. E' servito un intervento della

squadra del distaccamento legnanese dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le parti più pericolanti dell'edificio: sul posto presenti anche Carabinieri e il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi.

Nei giorni scorsi erano stati registrati dei piccoli cedimenti nella tettoia dell'edificio, ma mai si sarebbe pensato che le condizioni fossero così critiche. La messa in sicurezza non ha creato problemi di alcun tipo, e i pompieri hanno messo in sicurezza l'area in poco tempo. Ora si valuterà il futuro dell'edificio e del possibile abbattimento.