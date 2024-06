Croce Verde Nord Ovest, Sainaghi scende dall'ambulanza

I limiti di età imposti ai soccorritori lo costringono a fermarsi, ad andare in «pensione» dall’attività di soccorritore esecutore del 118.

Severino Sainaghi

Ma la «missione» di Severino Sainaghi, quella portata avanti dal 1976 (47 anni) quando fu fra i fondatori della Croce Verde Nord Ovest di Cornaredo, proseguirà con il solito impegno e con un nuovo ruolo all’interno del gruppo presieduto dallo scorso maggio da Carlo Landini dopo la presidenza Ilaria Caravaggi.

Croce Verde Nord Ovest

Sainaghi continuerà ad essere un punto di riferimento per i volontari che si affacciano al mondo del soccorso grazie all’associazione di via Volta 1 a San Pietro all’Olmo. Come sempre fatto sin da quando, prima ancora di diventare associazione nel ‘76, la Croce Verde Nord Ovest già si occupava di accompagnare i medici di guardia nelle visite domiciliari. Una realtà che in questi 47 anni ha visto avvicendarsi ben 590 soci volontari: «Volontari - evidenzia l’ex presidente Caravaggi - visto che per scelta si è sempre deciso di proseguire la mutualità di volontari e di non aderire a convenzioni dove fossero previste altre forme contrattuali». Una peculiarità del gruppo sanpietrino. «La Croce Verde Nord Ovest è accreditata per la gestione di servizi emergenza urgenza per Areu in forma estemporanea, gestiamo servizi di trasporti per visite e dimissioni e ci adoperiamo durante le manifestazioni sul territorio per gestire il presidio sanitario. L’associazione rimane attiva durante tutta la settimana grazie a 65 soci attivi che si suddividono in turni infrasettimanali dalle 19 alle 24 e nei weekend alle ore 8,30 alle 24».

Volontari da 47 anni

Un servizio che prosegue, grazie all’impegno di persone come Sainaghi, sin dalla nascita del sistema di emergenza urgenza in Lombardia, che in principio aveva come primo contatto diretto il cittadino che chiamava per segnalare le urgenze, per poi passare all’attuale gestione centralizzata del soccorso del 118. Anni in cui la Croce Verde Nord Ovest è sempre stata presente.