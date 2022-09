Croce rossa: "Diventa anche tu un volontario!"

Croce rossa di Legnano in cerca di nuovi volontari.

Croce rossa italiana di Legnano a caccia di nuovi volontari

Anche quest'anno il comitato legnanese della Cri lancia i nuovi corsi per aspiranti volontari. L’obiettivo dei corsi è di formare persone interessate a partecipare alle attività sociali, assistenziali e sanitarie svolte dall’associazione sul territorio, attraverso la frequenza di ore di lezioni teorico-pratiche durante le quali saranno affrontate tematiche inerenti la storia della Croce rossa, i principi fondamentali, il Movimento internazionale, le sue attività e le tecniche base di primo soccorso. Chi volesse poi impegnarsi nelle attività di soccorso potrà frequentare un ulteriore percorso didattico specifico che permetterà di ottenere la certificazione per le attività di urgenza ed emergenza e trasporto infermi.

La presentazione del nuovo corso si terrà in via Cadorna 105

"I volontari rappresentano il cuore di Croce rossa italiana e ci permettono di essere capillari e sempre più presenti sul territorio - spiegano dal comitato di Legnano - Fino al 28 settembre sarà possibile prenotare il proprio posto per una delle serate di presentazione organizzate a Legnano in viale Cadorna 105. In questo modo tutti coloro che sono interessati a scoprire di più sul mondo di Croce rossa e a entrare a farne parte potranno ricevere tutte le informazioni che desiderano e conoscere tutte le attività, dal soccorso al sociale".

Doppio appuntamento: il 28 settembre e il 4 ottobre

Per prenotarsi è possibile usare il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serate-di-presentazione-2022-415557592947. Effettuando la registrazione si genera un biglietto con un QRcode da mostrare all’ingresso. Ci saranno due serate di presentazione (avranno lo stesso contenuto quindi è sufficiente partecipare solo a una): mercoledì 28 settembre alle 21.15 e martedì 4 ottobre alle 21.15. "In queste occasioni forniremo tutte le informazioni sul nuovo corso (partenza, durata, programma…) e su come iscriversi ufficialmente" proseguono dalla Cri legnanese.

"Sei la persona che stiamo cercando per ingrandire la nostra famiglia!"

"Vuoi iniziare una nuova avventura? Studi o lavori e hai tempo da dedicare agli altri? Sei in pensione con ancora tanta voglia di fare? Vuoi semplicemente metterti in gioco? Sei la persona che stiamo cercando per ingrandire la nostra famiglia!" conclude la Croce rossa di Legnano.