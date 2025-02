Croce azzurra Buscate, il nuovo direttivo

Croce azzurra Buscate, eletto il nuovo Direttivo dell'associazione.

Il consiglio direttivo di Croce Azzurra Buscate (nella foto) è stato rinnovato: i membri che ne faranno parte per il prossimo triennio sono stati eletti dall’assemblea giovedì scorso, 30 gennaio, alcuni consolidando il posto che già occupavano nel precedente mandato.

Raffaella Marzocca è stata infatti confermata come presidente, così come Milena Valsecchi vicepresidente; Osvaldo Salerio sarà il tesoriere, a Martina Summa è stata assegnata la delega della presidenza alla Formazione, Claudio Puricelli gestirà il parco auto, Laura Marangon si occuperà di comunicazione e social e infine Piero Galli sarà il responsabile del neonato nucleo di Protezione Civile Anpas che, spiega Marzocca, "non è in contrasto con le organizzazioni locali e si occuperà di grandi eventi catastrofali".

