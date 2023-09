Croce azzurra di Buscate in festa per i primi 30 anni di attività.

Croce azzurra di Buscate, la festa

La Croce azzurra Buscate festeggia 30 anni di attività e apre le porte a nuovi volontari: per tutti i cittadini, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 75 anni è infatti possibile iscriversi al corso, certificato da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), per diventare soccorritore esecutore, che partirà a breve. Martedì 3 ottobre, alle 21, nella sede dell’associazione in Piazza della Filanda, avrà luogo la serata di presentazione, dopodiché inizieranno le lezioni, che si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 21. La formazione, di 120 ore totali, prevede due moduli: il primo si concentrerà sull’apprendimento di manovre di primo soccorso basilari, per situazioni non di emergenza, mentre il il secondo sarà incentrato sulla gestione dei traumi e degli incidenti. Alla fine di ogni modulo bisognerà sostenere un esame, al superamento del quale verrà rilasciato un attestato.

È inoltre previsto un tirocinio in ambulanza tra i due moduli, che, tra l’altro, serve a fare una scrematura tra i candidati.

Il programma

Il programma della giornata per i i primi 30 anni prevede il ritrovo in piazza San Mauro alle 9.15 e poco dopo, alle 9.30, la celebrazione della Messa; seguirà alle 10.30 la benedizione dei mezzi, dopodiché, alle 11, ci sarà un corteo, che terminerà un’ora dopo con il saluto delle autorità; infine, alle 12.30, verranno consegnati ai volontari i riconoscimenti.