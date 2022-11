Cresce l'attesa per l'Antica Fiera di San Martino di Inveruno

Ad Inveruno sale l'attesa per lo svolgimento dell'Antica Fiera di San Martino che si terrà da venerdì 11 a lunedì 14 novembre.

Una manifestazione che vanta di 415 anni di storia. E intanto c'è stato il sopralluogo da parte del sindaco Sara Bettinelli alla vigilia dell'appuntamento: "Previste tante proposte per ogni fascia d'età". Ampio spazio, quindi, per il ricordo della figura di Giovanni Marcora, ex ministro con origini inverunesi.

Il punto su preparativi e proposte

A fare il punto sui preparativi e ad indicare le attività in programma è stato nella giornata di oggi, mercoledì 9 novembre, il sindaco Sara Bettinelli tramite un videomessaggio.

"Quella alle porte sarà una fiera che riserverà tante proposte per ogni fascia d'età - ha detto Bettinelli -. C'è Vicola, il padiglione dedicato alla biodiversità, insieme alla presenza dei conigli. Ci sono gli stand commerciali. E sono anche previsti convegni dedicati all'ambiente, un tema tanto caro quanto importante soprattutto in questo periodo. Domenica 13 novembre, in mattinata, poi, è in programma la tradizionale sfilata dei trattori"

L'iniziativa, lo ricordiamo, si svolgerà tra Sala Virga, la biblioteca e il parco comunale; piazza don Villa; Largo Pertini e piazza San Martino.

Il ricordo dell'ex ministro

Ciò che arricchirà ancora di più questa fiera, ha aggiunto Bettinelli, è "il ricordo di una figura importantissima a livello europeo, Giovanni Marcora, cittadino inverunese, partigiano, sindaco e ministro. Verrà ricordato sabato 12 novembre, in mattinata, in Sala Virga insieme alle persone che lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso il percorso politico. Una figura che sarà vissuta appieno attraverso le mostre proposte in sala virga, Villa Verganti Veronesi e all'agriturismo Bramasole.

Lo spettacolo delle Fontane danzanti

Una delle novità della fiera sarà rappresentata anche dal sito commerciale all'interno del quale sarà possibile divertirsi con lo spettacolo delle Fontane danzanti, un evento che avrà luogo nel corso delle serate dalle 17 in poi.