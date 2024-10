Cresce il car sharing, auto in condivisione tra Comune e cittadini

E' stata presentata nel pomeriggio di oggi, martedì, a Rho la nuova auto elettrica messa a disposizione per il car sharing cittadino.

Un servizio nato dalla collaborazione tra E-Vai e Amministrazione Comunale

Un servizio nato dalla collaborazione tra E-Vai, società di mobilità sostenibile del gruppo FNM, e Amministrazione Comunale. Alle due postazioni già presenti sul territorio, una in Piazza Libertà e l'altra in Corso Europa 217 all'altezza dell'ospedale, da oggi si aggiunge quella all'incrocio tra Corso Europa e via San Michele del Carso in corrispondenza del nuovo teatro de Silva.

Dopo essersi registrati gratuitamente gli utenti posso prenotare l'auto in qualsiasi momento

Gli utenti, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l'app mobile possono richiedere l'auto prenotandola in qualsiasi momento della giornata tramite la stessa app, il sito web i il numero di assistenza clienti 02-40701700. Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e sulle modalità di utilizzo.

L'assessore Valentina Giro: "Nuove opportunità al servizio dei cittadini"

Siamo contenti di poter offrire nuove opportunità al servizio dei cittadini - ha affermato durante la presentazione della nuova postazione l'assessore alla Mobilità Valentina Giro - Crediamo molto in una mobilità che veda ridotto il numero di veicoli inquinanti sul territorio, per questo puntiamo a potenziare i servizi di sharing. Prossimamente andremo a rilanciare anche la micromobilità elettrica, come già sperimentato in passato.

Soddisfatto dall'inaugurazione del nuovo punto anche Giovanni Martino amministratore delegato di E-Vai

"Grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale si rafforza a Rho un servizio che amplia l'offerta di mobilità pubblica, sostenibile e condivisa offrendo ai cittadini una valida alternativa all'auto privata per muoversi nel territorio"