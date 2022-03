Covid, vaccini e bambini: incontro con i pediatri

Salute

Appuntamento online con la possibilità di fare domande ai pediatri del Bambin Gesù

Covid, vaccini, bambini.

Covid e bambini

Un trio di parole che, in una fetta di popolazione, è sufficiente a scatenare reazioni di ogni genere, spesso basate su informazioni parziali o addirittura false.

Basti pensare alle minacce di morte ricevute dal virologo rhodense Fabrizio Pregliasco negli scorsi giorni, «accusato» di voler vaccinare i bambini, e per questo minacciato di ogni male.

Per provare a garantire un po’ di chiarezza e informazione, il Comune di Cornaredo ha organizzato un incontro online gratuito, e con la possibilità di fare domande, che vedrà l’intervento di due pediatri dell’ospedale Bambin Gesù di Roma.

«Un incontro in diretta facebook su tutto ciò che c'è da sapere su Covid-19 e vaccinazioni in età pediatrica» è la presentazione dell’appuntamento in programma martedì 15 marzo.

Incontro pubblico

Si discuterà dell'importanza dei vaccini anche nelle fasce più giovani della popolazione per chiarire dubbi e perplessità delle famiglie.

Interverranno all'evento il sindaco cornaredese, e padre di una bimba di quasi tre anni, Yuri Santagostino, Giuseppina Tiziana Aloisi, dirigente scolastica dell’istituto Leonardo Da Vinci, Andrea Bortolotti, dirigente scolastico del comprensivo di via IV Novembre.

I protagonisti dell’incontro organizzato dal Comune saranno i dottori Guido Castelli Gattinara, pediatra e infettivologo presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, docente universitario e Presidente della società italiana di infettivologia Pediatrica; e la collega Elena Bozzola, pediatra all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e membro del tavolo tecnico vaccinazioni, coordinatore commissione Scientifica e segretario Nazionale e Consigliere Junior di Sip - Società Italiana di Pediatra. A condurre sarà la giornalista Angelica Giambelluca.

Durante l'evento verrà dedicato uno spazio per rispondere a dubbi e domande precedentemente scritti nei commenti della diretta.

Si inizierà alle 18: l’incontro sarà disponbilie online sulla pagina facebook del Comune di Cornaredo.