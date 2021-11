Covid un anno dopo: "A novembre 2020 avevamo 280 ricoverati, oggi 18"

"Certamente la situazione di oggi è molto diversa rispetto a quella che avevamo esattamente un anno fa. Per dare due numeri oggi a Niguarda abbiamo 18 persone ricoverate, l'anno scorso eravamo a 280. Anche la gravità delle patologie è molto diversa. Lo scenario è quindi sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Sicuramente, a livello di ricoveri, abbiamo una situazione che per ora ci rende tranquilli".

Ragionando in termini più generali e guardando alla situazione dell'ospedale Niguarda, il direttore Bosio ha evidenziato come l'anno scorso erano stati bloccati tutti i ricoveri che non erano interventi chirurgici urgenti.

Il capitolo finale è dedicato alla vaccinazione antinfluenzale. Ha concluso il direttore Bosio:

"È assolutamente importante vaccinarsi anche con l'antinfluenzale. Il virus attualmente è già circolante. Lo si vede anche al Pronto soccorso: ci sono persone con sintomi respiratori, ma non hanno il Covid. Anche in questo caso la vaccinazione diventa quindi fondamentale proprio per quelle fasce più deboli per cui, come tutti gli anni, la campagna antinfluenzale, associata alla terza dose, diventa lo strumento e la ricetta importante per salvaguardare noi stessi, ma anche per permettere di continuare una vita normale".