Covid: tornano a salire i casi, i contagiati sono 40enni

Covid, tornano a salire i contagi a San Vittore Olona, tutti sotto i 40 anni: l'annuncio del sindaco.

Covid, tornano a salire i contagi

Crescono i contagi Covid a San Vittore Olona. Ad annunciarlo è il sindaco Daniela Rossi che rimarca come i contagiati hanno tutti meno di 40 anni: "La situazione in paese, aggiornata a oggi lunedì 2 agosto 2021, vede 7 casi Covid - afferma Rossi - La fascia di età dei cittadini contagiati non supera i 40 anni. Dopo tre settimane in cui si contavano solo 2 persone colpite dal virus, da qualche giorno il numero ritorna a salire".

Le raccomandazioni

"Oltre al vaccino abbiamo sperimentato che il rispetto delle tre regole fondamentali ossia l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale, è di grande aiuto nel limitare il diffondersi del contagio - ribadisce il sindaco - Non dimentichiamo che ognuno di noi, con poco, può fare tanto".