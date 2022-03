Covid: sopra quota 200 i positivi di Arese

Pandemia

Ad Arese sono 204 i nuovi positivi e 12 persone sono soggette a quarantena.

Dal 1° aprile le nuove normative

A partire dal 1° aprile 2022 si allenteranno le restrizioni, grazie soprattutto agli ottimi risultati della campagna vaccinale, ma è importante continuare a indossare la mascherina dove previsto. In particolare, comunichiamo che non sarà più necessario il green pass per l'accesso agli uffici pubblici, ma si dovrà indossare la mascherina, così come è importante continuare a utilizzare i gel disinfettanti.

Al Centro civico Agorà (via Monviso 7) saranno in vigore le seguenti misure: accesso in biblioteca e sale studio: green pass non richiesto, obbligatoria la mascherina chirurgica accesso alla sala polivalente per spettacoli, concerti ecc. (fino al 30 aprile 2022): obbligatori green pass rafforzato e mascherina FFP2 accesso all'arena esterna per spettacoli, concerti, ecc. (fino al 30 aprile 2022): obbligatori green pass base e mascherina FFP2.