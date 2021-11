Coronavirus

Nell'ultima settimana di ottobre, 220 casi positivi e 3.102 persone isolate negli istituti delle province di Milano e Lodi

Covid e scuole: Ats Città Metropolitana di Milano, tra il 25 e il 31 ottobre 2021, ha ricevuto segnalazioni di 220 casi di tamponi positivi al Sars-CoV-2 nelle scuole delle province di Milano e Lodi.

Covid e scuole, Ats Milano: numero di positivi ed isolamenti in costante aumento

Si tratta di 177 alunni e 43 operatori: 8 sono del nido, 24 sono della scuola dell’infanzia, 105 della scuola primaria, 44 della secondaria di primo grado e 39 di quella di secondo grado. Le classi isolate, invece, sono 131: 19 tra Nido e Scuola dell’infanzia, 57 della Scuola primaria, 32 della Scuola secondaria di primo grado e 23 di quella di secondo grado. Il numero totale di persone isolate è 3.102: 3.037 alunni e 65 operatori.

Un aumento costante che prosegue da settimane

In linea con l’andamento generale, si conferma il trend in aumento di casi e isolamenti che coinvolge, come la scorsa settimana, in modo particolare le scuole primarie. Il dato trova conferma anche nei tassi di incidenza che vede la classe 6-10 anni come quella maggiormente colpita dai contagi, seguita dalla fascia 11-13, mentre le altre classi d’età mostrano un trend stabile.