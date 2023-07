Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 luglio 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 8 e domenica 9 luglio 2023

MAGENTA: BIANCA BEER FEST

E' tutto pronto per la partenza del Bianca Bier Fest. La kermesse organizzata dalla Croce Bianca Milano sezione Magenta e delegazione Mesero inizierà infatti nella serata di oggi, venerdì 7 luglio e proseguirà per tutto il weekend nelle serate di sabato 8 e domenica 9. La location è la solita, quella della tensostruttura della piazza Mercato dove saranno attivi a partire dalle 19.30 il servizio ristoro con prodotti a km0 e la possibilità di degustare pregiate birre artigianali, senza dimenticarsi poi l’intrattenimento musicale che in ognuna delle serate terrà compagnia ai magentini.

Oggi, 7 luglio, si esibirà la tribute band degli 883 «Nient’altro che noi», sabato l’oktoberfest tribute band «the mc chicken show», infine domenica chiuderà gli appuntamenti musicali l’esibizione degli «American College», californian punk tribute.

SEDRIANO: Notte di note

Musica, buon cibo, bancarelle ed esibizioni di associazioni sportive e musicali dalle 18 alle 24 di sabato 7 luglio nelle vie del centro di Sedriano. Evento organizzato da Comune e Pro loco.

VITTUONE: E...state a Vittuone

Continua la rassegna "E...state a Vittuone". Sabato alle 21 in chiesa parrocchiale "Donne coraggiose", concerto lirico della soprano Olga Angelillo con il Maestro Luca Ratti. Verranno eseguite arie celebri da opere di Rossini, Donizetti e Verdi. Ingresso libero

SANTO STEFANO TICINO: Estate Stefanese

Tra gli eventi organizzati in occasione dell’Estate Stefanese, spicca la serata musicale patrocinata dall’Anpi, che si terrà domani, sabato, in piazza 8 Marzo a Santo Stefano. Dopo un aperitivo partigiano alle 19.30, alle 21 si procederà con la serata musicale vera e propria: «L’accento sulla A», durante la quale si potranno ascoltare canzoni e storie di pace, resistenza e libertà con il gruppo «Canto sociale». Per informazioni anpisst@gmail.com o 340.1478353.

ABBIATEGRASSO: “FANNY & MIMI’”

Venerdì 7 luglio ore 21 - Auditorium Annunciata. Dialogo intimo musicale tra Fanny Mendelsshon e Mia Martini Drammaturgia di Paola Ornati, regia di Silvia Giulia Mendola, arrangiamenti musicali di Michele Fagnani. Produzione Originale Totem in collaborazione con Maffeis Lab

Info e prenotazioni: pianoinbilico@gmail.com

“A LADY IN SOUL - SAMANTHA IORIO”- Venerdì 7 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento verrà annullato

“ALESSANDRO MANZONI - DAL LAZZARETTO AI MONTI; LA LUNGA STRADA DEL PERDONO” - progetto per il 150 dalla sua morte - Sabato 8 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso

Associazione Culturale Festival del Teatro e della Comicità - Voci recitanti: Isadora Dellavalle, Alessandra Cavalli, Carmine D’Aria; Pianoforte: Thomas Graziani Regia: Francesco Pellicini. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata

MORIMONDO: Morimondo Festum 2023

Il 7,8,9 Luglio Ingresso gratuito - Ritorna il festival dei commercianti del Borgo, della cucina di strada e dei grandi Mastri Birrai all’interno di Morimondo, uno dei borghi più belli d’Italia.

L’evento sarà un’occasione per promuovere il Turismo a Morimondo, location che ospita una delle abbazie millenarie più famose al mondo, un luogo sacro di pellegrinaggio e di attrazione in tutto il globo

BOLLATE: CINEMA IN PIAZZA

VEN 7 LUGLIO | ORE 21.30

MINIONS 2

Piazza della Resistenza, 32, Bollate (MI)

Ampio spazio anche ai più piccoli nella rassegna “Cinema in Piazza” con film divertenti da godersi in famiglia. Per la seconda serata la proposta è MINIONS 2 per scoprire la storia mai raccontata di Gru e di come è diventato cattivissimo!

BOLLATE: SIEFRIED & JOY

SABATO E DOMENICA 8-9 LUGLIO | ORE 21.00

SIEGFRIED & JOY – LASS VEGAS!

Piazza della Resistenza, 32, Bollate (MI)

Illusionismo, divertimento e un’esplosione di glitter per la sesta serata del “FuoriFestival”, con Siegfried & Joy per una serata di nuovi trucchi e folli storie raccontate con il solito carico di fascino, prestidigitazione e arguzia.

SENAGO: INAUGURAZIONE SKATE PARK

Sarà sabato 8 luglio 2023 il giorno dell’inaugurazione dello Skate Park di via Bruno Buozzi a Senago.

I bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni potranno iscriversi e seguire delle lezioni gratuite da parte di istruttori qualificati e appartenenti alla associazione ASD SKATEZONE di Senago.

Per iscriversi alle lezioni andrà compilato il modulo allegato e successivamente dovrà essere inviato a: alessandro.brazzoli@comune.senago.mi.it entro il 4 luglio 2023 fino ad un limite massimo di 45 iscritti

Sarai richiamato e ti presenterai con tuo figlio/a all’ora concordata con il caschetto (che è obbligatorio, va bene anche quello della bicicletta) e il suo skateboard!

Saranno a disposizione a noleggio gratuito (fino a esaurimento) alcuni skateboard forniti dalla Asd Skatezone.

Di seguito le indicazioni e il programma della giornata:

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Lezioni gratuite di skateboard per i ragazzi dai 5 ai 15 anni con istruttori qualificati dell’Asd Skatezone di Senago

ore 15,00

Inaugurazione dello Skatepark

Taglio del nastro e saluto del Sindaco

ore 15,30

Esibizione di skateboard degli atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Skatezone di Senago.

INVERUNO: IL PARCO DEI DIRITTI

Domani 8 giugno l’evento del Parco dei diritti dedicato a tutti i bambini inverunesi.

Appuntamento al Parco comunale domani alle 17. Sono le coordinate per assistere al bel momento di comunità, dove tutti, ma proprio tutti, possano trovare il loro spazio di espressione e di relazione con gli altri. A questo scopo Anpi Inveruno-Cuggiono si fanno promotori del progetto «Il Parco dei diritti, uno spazio di comunità» in sinergia con il Comune di Inveruno e con associazioni, cooperative ed enti sociali che sul nostro territorio lavorano e si occupano della tutela di chi ha ancora difficoltà a far sentire la sua voce.

Previsti banchetti informativi, decorazioni e laboratori per bambini. Per quella che può essere considerata a tutti gli effetti come una grande occasione per stare insieme.

DA MAGNAGO A CUGGIONO: I PERCORSI PARTIGIANIDomenica 9 luglio una biciclettata che attraverserà i luoghi della Resistenza partigiana. E’ questo il piatto portante dell’iniziativa in programma per domenica e che toccherà alcuni Comuni della zona.

Tra le fermate del tour in bicicletta c’è anche quella di Casorezzo. Alle 8, in piazza Primo Maggio, ci sarà la partenza della carovana.

I partecipanti si ritroveranno a Casorezzo per proseguire poi alla volta di Inveruno, Cuggiono e Robecchetto con Induno. Lo faranno a partire da Magnago, alle 8.45, dal Cippo a Maurizio Macciantelli, per approdare quindi a Buscate e Vanzaghello. A Castano Primo, quindi, l’arrivo delle biciclette, da cui si diramerà un bivio, quello che vedrà congiungersi tutti i protagonisti a Cuggiono. E’ quanto accadrà a Cuggiono, in piazza Mercato, intorno alle 10. La lapide a Giovanni Rossetti e Cascina Leopoldina sono inoltre i luoghi da cui transiterà l’intera spedizione. L’arrivo, infine, in Villa Annoni A cUGGIONO. La giornata terminerà con un pic nic che sarà ospitato proprio nella cornice cuggionese.

INVERUNO: ESTATE AL TORCHIO

Proseguono gli appuntamenti dell’Estate al Torchio. Domenica 9 luglio nel parco comunale, zona antistante la sala consiliare, si terrà il concerto «Noi cantiamo Lucio Battisti» a cura del Polo Culturale del Castanese, nell’ambito di Suoni e Voci d’Estate 2023. Un intenso e coinvolgente tributo a Battisti, uno degli artisti più amati di tutti i tempi. Musica, narrazione e teatro per immergersi nel suo affascinante mondo. La cantante Manuela Piras con la sua voce darà vita alle melodie che hanno segnato un’epoca. Con la direzione musicale di Gianni Imbrogno la band interpreterà i brani più celebri di Battisti, con arrangiamenti fedeli all’originale e con qualche sorpresa che stupirà il pubblico. Luca Marelli, voce narrante, guiderà i presenti tra canzoni e aneddoti sulla vita e la carriera dell’artista.

CANEGRATE: NOTTE BIANCA

Torna la terza edizione della «Notte Bianca» di AssoComm, l’associazione dei commercianti. L’evento si svolgerà domani, sabato, a partire dalle 18.30 e tutto il ricavato andrà in beneficenza per l’Emilia. Alle 21 ci sarà la sfilata di moda e a seguire il «Divina show» con musica e divertimento. Durante la serata verranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli, poi spettacoli di musica e sport, attrazioni per bambini, negozi aperti, punti ristoro e il mercatino degli hobbisti.