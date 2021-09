"Cortesie per gli ospiti", puntata del programma girata in paese

"Cortesie per gli ospiti", il noto programma televisivo ha fatto tappa a Nerviano.

"Cortesie per gli ospiti" in paese

Alcuni passanti hanno riconosciuto i volti di quei personaggi visti in tv. Ed erano proprio loro. Sì perchè la mattina di oggi, venerdì 17 settembre 2021, l'equipe di "Cortesie per gli ospiti", nota trasmissione televisiva, o meglio reality show, di Real Time dedicata alla cucina, è arrivata nel centro di Nerviano. Ed è proprio dal ponte sull'Olona vicino all'ex Monastero degli Olivetani (dove si trova il palazzo comunale) i presentatori hanno registrato proprio il lancio della puntata.

Nervianesi protagonisti

Insieme alla troupe e ai presentatori, si è visto anche il sindaco Massimo Cozzi (nella foto insieme ai conduttori): lui ad averli consigliati in termini di location. La puntata è stata girata all'interno di alcune case di nervianesi: così come prevede il programma, due coppie si sono sfidate offrendo pranzo e cena a tre giudici e alla coppia avversaria. E saranno poi i conduttori a decretare il vincitore a seconda dell'arredamento della casa, del modo di apparecchiare e intrattenere ospiti e servire le portate.

Non si conosce ancora la data in cui la puntata "made in Nerviano" sarà trasmessa.