Corteo pacifico in favore del ddl Zan

Domenica 28 novembre

A Legnano una manifestazione per una società "inclusiva, giusta e libera".

Corteo pacifico per una società "inclusiva, giusta e libera", a sostegno del ddl Zan bloccato al Senato.

Corteo a sostegno del disegno di legge Zan

L'iniziativa è in programma per domenica 28 novembre 2021 a Legnano. Il ritrovo è in piazza Carroccio alle 14 e gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé dei nastri colorati da un metro e mezzo ("che serviranno per qualcosa di magico") e tutto ciò che hanno di colorato, bandiere comprese. Una volta formato il corteo (in sicurezza: con mascherine, distanziamento e gel disinfettante per le mani a disposizione di tutti), i manifestanti si dirigeranno al Castello Visconteo dove daranno vita a un sit-in e a una "sorpresa finale".

"Vogliamo una società inclusiva, giusta e libera"

"Il ddl Zan è stato fermato - dichiarano i promotori della manifestazione - Niente più disegno di legge per la tutela della comunità LGBTIQ+, le donne e le persone disabili. Vergogna a chi ha applaudito contro un disegno di legge per la tutela e i diritti di minoranze fragili, a chi ha giocato sulla nostra pelle! Ci sono in gioco i diritti di tutt*. Una politica debole e in malafede ha usato il pretesto della paura e dell’ignoranza per affossare una legge di civiltà, e noi la spiegheremo nel miglior modo possibile senza paura. Ama la persona che hai accanto, ama chi vedi allo specchio, ama una comunità che accoglie, che si vuol prendere cura. Ama le diversità. Continueremo a portare avanti progetti che facciano capire a tutt* che non c’è nulla di cui aver paura e che l’odio non è un’opinione. Vogliamo una società inclusiva, giusta e libera. Noi non ci arrendiamo".