Corteo e presente per ricordare Carlo Borsani

Per il decimo anno consecutivo il Comitato Legnano non dimentica ha ricordato il gerarca fascista Carlo Borsani, "eroe legnanese, martire della Repubblica sociale italiana e medaglia d’oro al valor militare", ucciso dai partigiani il 29 aprile 1945.

Il comitato Legnano non dimentica ha commemorato Carlo Borsani

I militanti si sono dati appuntamento verso le 19.30 di martedì 30 aprile al parcheggio di via Gilardelli nel centro di Legnano e alle 20.30 un corteo formato da oltre cento persone è partito alla volta del piazzale antistante il liceo Galilei, intitolato appunto a Borsani (ma che una petizione promossa dalla Rete antifascista dell’Alto-Milanese vorrebbe ribattezzare piazzale Teresa Sarti e Gino Strada). Sotto gli occhi attenti delle forze dell’ordine dispiegate (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale) e senza problemi di ordine pubblico né proteste, il corteo ha attraversato il centro cittadino percorrendo via Roberto Ratti, corso Magenta e viale Gorizia prima di giungere a destinazione,

I manifestanti hanno ricordato anche Arturo Sesler

I manifestanti, che avevano in mano torce e bandire tricolori, procedevano in silenzio; alla testa del corteo c’era un attivista che scandiva la camminata con un tamburo e poco dietro una ragazza con una corona di fiori. All’arrivo sul piazzale Carelo Borsani, ha preso la parola Francesco "Checco" Lattuada, ex dirigente di Fratelli d’Italia ed ex consigliere comunale di Busto Arsizio, che ha ricordato con commozione il capitano delle Brigate nere Arturo Sesler, ucciso anche lui dopo il 25 aprile a Legnano, senza la possibilità di essere processato e lasciato in piazza per qualche giorno dopo la sua morte.

Dopo le parole di Lattuada, sono seguiti una lettura di «Messaggio di propaganda» scritto da Borsani e nel finale il rituale del presente ripetuto tre volte, che alcuni attivisti hanno effettuato con la mano sul cuore, mentre altri col braccio alzato nel saluto romano.

In mattinata l'omaggio da parte del circolo cittadino di Fratelli d'Italia

Nella mattinata di martedì 30 aprile, a rendere omaggio a Borsani era stata una delegazione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, con alla testa il presidente Francesco Terreni. Alla presenza dei consiglieri comunali Franco Colombo, Gianluigi Grillo e di alcuni componenti del direttivo della segreteria politica, la delegazione ha deposto sul piazzale intitolato al militare fascista un mazzo di fiori dai colori della nostra bandiera e adornato con un nastro tricolore. I partecipanti hanno osservato un minuto di raccoglimento.